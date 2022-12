Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Quand tu forces trop à la salle (avertissement âmes sensibles) #1

Quand tu forces trop à la salle (avertissement âmes sensibles) :

Aujourd'hui 13:48:10

defds Re: Quand tu forces trop à la salle (avertissement âmes sensibles) #2

Je masterise ! Inscrit: 17/07/2018 23:27 Post(s): 2067 Karma: 1482



Y'aurait-il moyen d'avoir une video-description ? Je suis pas chaud pour la matter, la scene de lutte avec le bras qui pete m'a suffit pour la journée.Y'aurait-il moyen d'avoir une video-description ?

Aujourd'hui 13:50:27

LeFreund Re: Quand tu forces trop à la salle (avertissement âmes sensibles) #3

@defds on voit rien car il y a le leggins/pantalon. mais la dadame a du avoir mal au niveau du genoux (d'après le son)

Aujourd'hui 13:58:31

gazeleau Re: Quand tu forces trop à la salle (avertissement âmes sensibles) #4

Au Kalme Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 7120 Karma: 5857

@LeFreund a écrit:

(d'après le son)



Citation :Mais pas trop. Elle se retient pour pas trop se faire remarquer, a même limite honte d'avoir poussé un cri de douleur avant de reprendre ses esprits et demander poliment de l'aide, s'il vous plait.

Aujourd'hui 14:11:18