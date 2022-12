Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Idée cadeau pour ce Noël après la coupe du monde 3 #1

Spécial K

playmobil joueur de foot



Il y en a pour tous les goûts et les couleurs Idée cadeau pour ce Noël, après la coupe du monde :Il y en a pour tous les goûts et les couleurs

Contribution le : Aujourd'hui 14:13:33

SoBas Re: Idée cadeau pour ce Noël après la coupe du monde 2 #3

Je m'installe

@mikeldj a écrit:

oui et ??

@LeFreund Houla malheureux ! Attention à ce que tu vas répondre : sur un autre topic, j'ai été ban 24h pour avoir fait une allusion jugée un peu trop allusive…



Du coup, sur ta vidéo, je me contenterai de dire (très lâchement) que je ne comprends pas son message. ^^ Citation :Houla malheureux ! Attention à ce que tu vas répondre : sur un autre topic, j'ai été ban 24h pour avoir fait une allusion jugée un peu trop allusive…Du coup, sur ta vidéo, je me contenterai de dire (très lâchement) que je ne comprends pas son message. ^^

Contribution le : Aujourd'hui 14:42:44

lsdYoYo Re: Idée cadeau pour ce Noël après la coupe du monde 0 #5

Je suis accro Inscrit: 09/05/2014 15:01 Post(s): 1180 Karma: 1128 @mikeldj Toutes les autres équipes ont des motifs sur le maillot alors que celui de la France est uni.

(c'est bien ça qu'il fallait observer, j'ai bon ?)

Contribution le : Aujourd'hui 15:03:36

CrazyCow Re: Idée cadeau pour ce Noël après la coupe du monde 0 #8

Je poste trop Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 17477 Karma: 25411 S’ils ont choisi la couleur en fonction de la majorité des joueurs de l’équipe ils ne se sont factuellement pas trompés. Par contre la tête

Contribution le : Aujourd'hui 15:33:09