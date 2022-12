Souvent invisibles, toujours là ! (Infrabel)

Options du sujet Imprimer le sujet

Infrabel_FR - Souvent invisibles, toujours là ! Retrouverez-vous nos ? (Conseil : regardez la vidéo jusqu’au bout !) Nous vous souhaitons le meilleur pour la nouvelle année ! Une amusante vidéo publiée par le gestionnaire du réseau ferroviaire belge Infrabel pour les fêtes de fin d'année.Infrabel_FR - Souvent invisibles, toujours là ! Retrouverez-vous nos? (Conseil : regardez la vidéo jusqu’au bout !) Nous vous souhaitons le meilleur pour la nouvelle année !

Je suis accro Inscrit: 17/11/2016 14:10 Post(s): 1048 Karma: 872 alors que la sncf ils sont souvent invisible mais jamais la

alors que la sncf ils sont souvent invisible mais jamais la :D

Il camouflent même leurs trains à leur quai à l'heure de départ Citation :Il camouflent même leurs trains à leur quai à l'heure de départ

