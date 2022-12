Options du sujet Imprimer le sujet

Train vs Poutre en béton

Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 46626 Karma: 25228 Un train de marchandises percute une énorme poutre en béton transportée par un camion.





Shocking video shows train plowing through truck carrying massive concrete beam

Contribution le : Aujourd'hui 16:40:25

Re: Train vs Poutre en béton

Je poste trop Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 17479 Karma: 25412



Le camion ne semble pas bloqué puisqu’on le voit avancer dans les premières secondes...



Edit: D’après le Le camion ne semble pas bloqué puisqu’on le voit avancer dans les premières secondes...Edit: D’après le DailyMail il attendait à un feu tricolore

Contribution le : Aujourd'hui 17:09:18