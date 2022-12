Options du sujet Imprimer le sujet

AZOIR Son serial passeur lui manque: quand Erling Haaland s'entraîne avec un mannequin de Kevin De Bruyne 1 #1

Lien de la vidéo : Erling Haaland devrait reprendre la compétition demain soir. Le joueur norvégien, qui n'a pas disputé la Coupe du Monde pour laquelle son pays n'a pas su se qualifier, devrait bien être de la partie contre Liverpool en 1/8e de finale de la League cup en Angleterre.Mais il y a deux jours, Haaland ne cachait pas qu'il s'ennuyait, alors que bon nombre de ses collègues étaient encore en lice au Qatar. Dans une vidéo postée par Manchester City, on peut ainsi le voir enchaîner les entraînements seuls, dont un avec le mannequin portant le maillot 17 de notre Diable Rouge, Kevin De Bruyne. Les deux hommes se trouvent les yeux fermés depuis le début de la saison.Gageons, pour les Skyblues, que la tendance se confirme dans les prochaines semaines.Lien de la vidéo : https://twitter.com/ManCity/status/1604446386782580736?s=20&t=MGt31UqK95HbSPqMfZm0qw

Contribution le : Hier 23:17:21