Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Foot-dog + vérification d'un camion pour s'assurer qu'il puisse rouler 1 #1

Spécial K Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 7254 Karma: 18986 Idée sympa pour votre prochain barbecue : le Foot-dog :

Vous navigateur est trop vieux



A l'aide d'un marteau, un homme vérifie les pneumatiques d'un camion pour s'assurer qu'il puisse rouler de manière sûre :

Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 13:33:42