Shinobi109 Recherche deux vidéos

Bonjour



Je recherche deux vidéos qui sont dans mes souvenirs et que j'arrive pas à trouver sur YouTube.



Le premier s'agit d'une femme qui chante en anglais plusieurs chansons différentes avec un petit orchestre derrière puis à la fin de la vidéo elle mange du chocolat et boit dans une bouteille de champagne en faisant versez accidentellement dans son décolté.



La deuxième s'agit d'une vidéo asiatique.

C'est un homme déguisé en un sorte de démon avec des bougies en main qui vient faire peur à des petits enfants dans leurs chambres pour les coucher parce qu'il font trop de bruit.



Merci pour vos aides futures.

