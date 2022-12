Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1 Laçage élégant

Inscrit: 09/10/2011

Contribution le : Aujourd'hui 11:28:14

Kratos2077 Re: Laçage élégant

Inscrit: 13/01/2021
Très joli mais j'ai des doutes sur la qualité de fermeture de la boucle

Contribution le : Aujourd'hui 11:44:52

alfosynchro Re: Laçage élégant

Inscrit: 05/06/2011
J'en ai marre de cette musique ! Trop entendue.



Pour les lacets, c'est joli.

Contribution le : Aujourd'hui 11:52:57