Options du sujet Imprimer le sujet

Kratos2077 Recherche oeuvre d'art créée par une ia 1 #1

Je suis accro Inscrit: 13/01/2021 00:13 Post(s): 1214 Karma: 638 Salut les fouineurs.



Récemment il y a eu un topic avec une.peinture cree par une ia. Et primée. C'était une peinture simple (pas une animation) que j'ai bcp apprécié. J'aimerais la retrouver mais je ne vois plus le topic.



Si qq un a le lien je le remercie par avance

Contribution le : Aujourd'hui 21:33:19