Options du sujet Imprimer le sujet

Acherontia Pluie d'iguanes gelés en Floride 1 #1

Je m'installe Inscrit: 29/01/2020 11:28 Post(s): 493 Karma: 732

États-Unis: des iguanes gelés tombent des arbres en Floride | AFP



Avec des température qui ont chuté autour de 0°C à cause de la dernière tempête au dessus des USA, les iguanes verts de Floride tombent comme des mouches, immobilisé par le froid.

Contribution le : Aujourd'hui 17:43:41