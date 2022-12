Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Quand il a un peu neigé devant chez toi 3 #1

Spécial K Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 7312 Karma: 19073 Quand il a un peu neigé devant chez toi :



Woman Discovers Wall of Snow After Opening Front Door





Contribution le : 27/12 15:53:31

zoondoz Re: Quand il a un peu neigé devant chez toi 0 #2

Je suis accro Inscrit: 07/08/2007 13:54 Post(s): 973 Karma: 377 Ah ces Américains, toujours dans la démesure ! Y a plus qu'à sortir par la fenêtre du premier étage.

Contribution le : 27/12 16:58:20