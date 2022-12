Inde : un gros chat perdu en ville

Je suis accro Inscrit: 29/01/2020 11:28 Post(s): 502 Karma: 755





India.com - Leopard Runs Loose in Assam's #Jorhat, Jumps on Passenger Vehicle Injuring Several People including Forest Staff #VIRAL #viralvideo #Leopard #assam



Pour ceux qui ne voient pas où est le léopard dans la précédente vidéo...



Leopard on run injures 13 in Assam’s Jorhat; jumps over fence, attacks car in horrifying video





Dans le nord-est de l'Inde, un léopard égaré s'en est pris à au moins une quinzaine de personnes.

Pas de décès à déplorer mais plusieurs personnes ont dû aller à l'hôpital.

Les autorités tentent de capturer l'animal pour le déplacer dans une réserve naturelle.



