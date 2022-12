Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Quand tu ne sais pas te parquer

Un bus défonce plusieurs véhicules parqués quelque part en Allemagne :

Contribution le : 27/12 17:51:42

zoondoz

Il ne les a pas défoncés, il a juste optimisé leur rangement.

Contribution le : 27/12 21:45:39

gazeleau

Il y a des chances que ce soit à Hambourg.

et que ce soit un bus 'Fahrschule'* ; ceci devrait en partie expliquer cette imbrication.

* autoécole

Contribution le : Hier 11:01:16