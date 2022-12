1 jour 1 film

Options du sujet Imprimer le sujet

NicolasP42





Le principe : deviner un film !

En proposant des noms de films, le site vous donne les acteurs qui sont en commun entre le film saisi et le film du jour à trouver.

C'est ultra simple à comprendre !





Mahad

Ah bah voilà c'est bien ça. Mais encore et toujours un jeu/jour...

On pourrait avoir le droit de jouer plusieurs fois, découvrir plusieurs film.

EDIT : ah bah du coup c'est moi qui est trouvé ^^



On pourrait avoir le droit de jouer plusieurs fois, découvrir plusieurs film.



EDIT : ah bah du coup c'est moi qui est trouvé ^^

LeFreund

@NicolasP42 c'est pas mal! C'est juste dommage qu'on ai pas le droit de parler du film du jour...

Kratos2077

@LeFreund mort de rire, film trouvé en un essai. merci @LeFreund

LeFreund

Kratos2077 mais puisque je te dis qu'on ne doit pas en parler!!!! CHUUUUUUUUUUUT!

