Je m'installe Inscrit: 29/01/2020 11:28 Post(s): 497 Karma: 739



Massive 200 vehicle pile up on bridge in China





Dense Fog Causes 200-Vehicle Pile-Up In China's Zhengzhou









Massive 200 vehicle pile up on bridge in ChinaDense Fog Causes 200-Vehicle Pile-Up In China's Zhengzhou

Contribution le : Aujourd'hui 14:02:45