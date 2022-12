Encore un voleur qui se fait enfermer dans la boutique

Options du sujet Imprimer le sujet

Le voleur espérait se faire un peu d'argent pour les fêtes de fin d'année en revendant la chaine.

Malheureusement pour lui, tout ne s'est pas passé comme prévu.

La porte de sortie était fermée et malgrès ses supplications, l'employée a appelé la police qui est venu le récupérer dans la boutique.





Apparemment c'est un récidiviste qui venait d'être relâcher de prison.

Aujourd'hui 16:01:13