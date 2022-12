Index des forums Koreus.com La chambre des Liens VROOM fête ses 20 ans Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Vroom, le film stopmotion qui donne chaud aux fesses fête ses 20 ans !



https://youtu.be/WkwRp99Jv-8



quelques mots sur VROOM que j'ai tourné en novembre 2002 :



Tourné en pixilation (image par image) ce film est un hommage à l'enfant qui à 5 ans était tombé amoureux du cinéma d'animation et au studio de développement de jeux vidéos LANKHOR où j'ai eu la chance de travailler la 3D.

Quelques faits sur le film.

2002, l'époque de l'ADSL, VROOM a connu des records de téléchargements, jusqu'à 6000 par jour. Des chaines de télé l'ont remarqué, c'est ainsi que TF1, M6, l'émission Turbo, Arte avec Tracks, Channel 4 Angleterre, L’Espagne et enfin le Japon ont achetés des droits de diffusion.

Vroom a aussi remporté plusieurs prix lors de festivals de court métrage et film d'animation.

Il a même été cité dans un ouvrage américain dédié au Stopmotion.

Tout cela a été une incroyable surprise car ce petit film d'animation est né de l'envie de se faire plaisir, de rire et de partager cette passion pour l'image par image, rien de plus.

Quelques faits:

VROOM a été tourné en une journée.

Nous avons avancé 3000 fois de 20cm entre chaque photo et parcouru ainsi environ 1,5 km.

Florent Parnasse et moi-même à l'image, pas de caméraman, donc je devais entre chaque prise, me lever, tourner la caméra, revenir m'assoir 20cm en avant, prendre la pose et recommencer !

Florent a été pris de crampes, nous avions mal partout mais le résultat à venir nous a motivé tout du long.

Cela ne se voit pas trop mais la pluie s'était invitée également mais pas question d'interrompre le tournage car Florent repartait sur Paris le lendemain.

Ainsi, vous remarquerez peut-être que sur le plan final, c'est une doublure, Nicolas Jeanniard qui prend sa place devant la console Dreamcast.

