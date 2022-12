Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Un enfant ramène un nouvel animal à la maison 1 #1

Spécial K Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 7304 Karma: 19059 Un enfant n'a rien trouvé de mieux que de ramener un raton laveur à la maison, croyant qu'il peut l'apprivoiser :

Nyark_Nyark Re: Un enfant ramène un nouvel animal à la maison 2 #2

Je masterise ! Inscrit: 29/01/2015 14:41 Post(s): 2853 Karma: 1747

Aucune réaction du chien ni du chat, et le raton laveur "sauvage" qui reste zen lui aussi. Ce fake de compète !Aucune réaction du chien ni du chat, et le raton laveur "sauvage" qui reste zen lui aussi.

