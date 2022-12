Pavé César Inscrit: 23/08/2015 20:17 Post(s): 5916 Karma: 3454



Le joueur n'a pas été blessé et a pu reprendre son poste, la chaîne de télédiffusion s'est excusée pour l'incident.







