Tirer des flèches au galop

très pratique il y a quelques 200 ans pour faire la guerre, de nos jours un peu moins.

Faux, c'est très pratique de nos jours pour se débarrasser des colosses.

Ahhhh, une bonne charge de cavalerie...

Charge napolèonienne de la Garde Republicaine





Charge napolèonienne de la Garde Republicaine

