LeFreund Quand tu as d'autres priorités

Inscrit: 26/10/2012 20:10

Vous navigateur est trop vieux

Afficher le spoil et son corps, chacun ses priorités! Une femme révèle ce qu'utilise son mari pour laver sa voiture :

Aujourd'hui 11:54:32

Consternation Re: Quand tu as d'autres priorités

Inscrit: 28/10 10:57:56
Les surfaces du corps humain : peau, poils.

Les surfaces d'une voiture : plastique, caoutchouc, métal, tissu, etc.

Les surfaces d'une voiture : plastique, caoutchouc, métal, tissu, etc.



Le premier degré m'appelle, à plus.

Aujourd'hui 11:59:52