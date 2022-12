Logiciel pour faire son propre DPE

Je viens d'arriver Inscrit: 29/03/2017 19:51 Post(s): 40 Karma: 58

Bonjour

Je sais pas si c'est la bonne rubrique.



J'ai fait réaliser un DPE énergie récemment (note qui passe de D à E avec les nouvelles normes), et je me demandais si il existe un logiciel téléchargeable pour qu'un particulier puisse faire son propre DPE énergétique, afin de voir l'efficacité des travaux avant de les réaliser.

J'ai les mesures du DPE officiel, et je voulais voir justement avec le logiciel du diagnostiqueur quels effets sur la note pouvaient avoir telle ou telle modification.

Merci d'avance

Contribution le : Aujourd'hui 15:19:12