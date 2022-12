Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus 100000 cartes SIM appartenant à des bots de propagande russe 1 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 74389 Karma: 36301 Ces cartes SIM ont servi à créer plus d'1,5 millions de comptes sur les réseaux sociaux.





Кіберполіція провела загальнонаціональну операцію з припинення діяльності ворожих ботоферм

Contribution le : Aujourd'hui 07:27:07