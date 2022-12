La vidéo responsable de l'arrestation d'Andrew Tate

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 74390 Karma: 36304











Andrew Tate - Thank you for confirming via your email address that you have a small penis @GretaThunberg The world was curious. And I do agree you should get a life











Plus d'infos Andrew Tate, ancien kickboxeur américain connu pour ses prises de position machistes et misogynes sur les réseaux sociaux, a été arrêté en Roumanie jeudi soir dans le cadre d'une enquête sur la traite d'êtres humains. Les autorités roumaines enquêtent sur la détention d'une Américaine contre son gré dans une propriété appartenant à Tate. L'influenceur a récemment été réhabilité sur Twitter et a provoqué la militante écologiste Greta Thunberg dans un tweet. Thunberg a répondu et Tate a publié une vidéo avec une pizza visible, qui a permis aux enquêteurs de le localiser. Il a été arrêté peu de temps après.Andrew Tate - Thank you for confirming via your email address that you have a small penis @GretaThunberg The world was curious. And I do agree you should get a life

Contribution le : Aujourd'hui 10:04:16