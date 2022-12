PROBLEME CARTE GRAPHIQUE

Options du sujet Imprimer le sujet

Je viens d'acquérir 2 écrans AOC, l'un est branché en HDMI et l'autre en display port. Mon problème est l'un ou l'autre change de dominante de couleur tout seul et reviens identique à l'autre de temps en temps. Est ce que quelqu'un serait ce que c'est ?







Faux contacts dans le prise ou la cable hdmi ? Moi ça me le fait au boulot.

... et si tu pouvais virer le caps lock quand tu écris un titre, stp.



... et si tu pouvais virer le caps lock quand tu écris un titre, stp.

@gazeleau, ok merci pour ta réponse je vais changer de câble

Passe les deux en display port si possible

@Guraz j'ai qu'une seule prise en display port, une autre en hdmi et un autre en dvi i

Dommage...

C'est quoi comme carte graphique ?







C'est quoi comme carte graphique ?

