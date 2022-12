Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Quand on joue avec le feu, on risque de se brûler (avertissement âmes sensibles) 1 #1

Spécial K Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 7321 Karma: 19082 Avertissement âmes sensibles, un jeune homme joue avec le feu et se brûle sévèrement :

Vous navigateur est trop vieux

(on peut voir le résultat en deux photos à l'hôpital à la fin)

Contribution le : Aujourd'hui 14:00:49