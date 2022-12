envoyer sa caméra à 93 mètres de profondeur dans la glace

Je masterise ! Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 3563 Karma: 2265



Camera Sent Down Hole Uncovers Earth's Oldest Ice



Un chercheur de l’Antarctique a envoyé sa caméra à 93 mètres de profondeur pour recueillir de la glace qui, selon les chercheurs, pourrait avoir plus de deux millions d’années.Grâce à leurs recherches, les scientifiques de COLDEX, le centre américain d’exploration des glaces anciennes, espèrent mieux comprendre l’évolution et l’avenir du climat de notre planète. Ils s’intéressent, entre autres, à l’effet de concentrations plus élevées de gaz à effet de serre sur le climat et à la manière dont les calottes glaciaires de l’Antarctique pourraient réagir à un climat plus chaud.

