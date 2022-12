Options du sujet Imprimer le sujet

-Flo- Des enfants fascinés par les jouets d’un vendeur ambulant 4 #1

Kolossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 14596 Karma: 11193 Un vendeur installé sur un trottoir fait la démonstration des jouets qu’ils vend. Les enfants, fascinés, se rassemblent autour de lui avec des étoiles dans les yeux, qui trahissent leur envie d’essayer à leur tour.





Contribution le : Aujourd'hui 13:38:13