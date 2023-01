Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Quand tu aime vraiment beaucoup ta voiture électrique 1 #1

Spécial K Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 7341 Karma: 19122 Un propriétaire de Tesla prudent se protège sur un parking :

Contribution le : Aujourd'hui 11:43:57

Krogoth Re: Quand tu aime vraiment beaucoup ta voiture électrique 0 #3

Je masterise ! Inscrit: 30/09/2007 15:44 Post(s): 4190 Karma: 1561

@Loom- a écrit:

Délirant aussi ça.



...tu verrais l'état de ma bagnole avec des places étroite et peu soigneux...

Contribution le : Aujourd'hui 12:32:55

Loom- Re: Quand tu aime vraiment beaucoup ta voiture électrique 0 #4

J'aime glander ici Inscrit: 24/04/2013 16:27 Post(s): 8931 Karma: 3811 @Krogoth



Si si à ce point là je trouve ça fou , tkt je connais bien ça les coups de putes sur les voitures ma rue en est remplie par contre à ce point là , non quand même pas, perso je trouve d'autres moyens pour faire attention.

Contribution le : Aujourd'hui 12:36:09