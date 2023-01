Je m'installe Inscrit: 03/07/2014 20:11 Post(s): 425 Karma: 572





l'une des meilleure sportive de sa génération, la Toyota Yaris GR est équipé du moteur G16E-GTS turbo I3 (GXPA16) de 1490cm3 de cylindré développant 272Ch pour un poids de 1110Kg





Contribution le : Aujourd'hui 19:31:58