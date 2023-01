Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Tour de magie avec une bouteille 2 #1

Spécial K Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 7350 Karma: 19169 Quand il fait vraiment froid (petit tour de magie avec une bouteille) :

Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 14:07:54

gazeleau Re: Tour de magie avec une bouteille 0 #2

Au Kalme Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 7163 Karma: 5904



Cet état s'appelle la



L'eau s'y prête particulièrement par son fort pouvoir solvant, et donc ici de l'eau minérale gazeuse est parfaite pour voir ce phénomène. A noter que ce changement de phase dégage de la chaleur. (la même chaleur qu'il faudra refournir au système pour refaire fondre l'eau !) Effectivement, le point de changement de phase d'un liquide vers sa forme solide peut être dépassé l'absence de perturbation.Cet état s'appelle la surfusion L'eau s'y prête particulièrement par son fort pouvoir solvant, et donc ici de l'eau minérale gazeuse est parfaite pour voir ce phénomène. A noter que ce changement de phase dégage de la chaleur. (la même chaleur qu'il faudra refournir au système pour refaire fondre l'eau !)

Contribution le : Aujourd'hui 14:23:55