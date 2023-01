Index des forums Koreus.com Tout le sport [Escalade] Débuter et s'initier Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Je grimpe de manière discontinue depuis que je suis gamin.

À l'époque, c'était simple : tu ne pouvais grimper que dehors, en couenne / falaise.

Depuis presque 10 ans maintenant, les salles de bloc se sont modernisées et ont poussé comme des champignons.



Autrement dit, il y a pleins de nouveaux et nouvelles grimpeur.e.s



Alors pour aider ceux et celles qui se lancent, j'ai créé des vidéos pour aider à bien débuter et progresser :



Je n'ai pas trouvé de topic sur l'escalade, qui est quand même un sport qui a le vent en poupe, du coup je lance ça !

Je grimpe de manière discontinue depuis que je suis gamin.

À l'époque, c'était simple : tu ne pouvais grimper que dehors, en couenne / falaise.

Depuis presque 10 ans maintenant, les salles de bloc se sont modernisées et ont poussé comme des champignons.

Autrement dit, il y a pleins de nouveaux et nouvelles grimpeur.e.s

Alors pour aider ceux et celles qui se lancent, j'ai créé des vidéos pour aider à bien débuter et progresser : https://youtube.com/@klimbr

Si vous avez la moindre question sur l'escalade (en salle, en falaise, en bloc, en trad, ... ) n'hésitez pas à poser vos questions ici

