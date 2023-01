Options du sujet Imprimer le sujet

Saisie de lien URL automatique dans la barre de recherche

Je viens d'arriver Inscrit: 01/12/2022 04:41 Post(s): 20 Bonjour



J'espère que je poste dans la bonne partie du forum.



Connaissait vous une astuce ou bien une application pour Android qui peut permettre de saisir des liens automatiquement pour faire défilé les images sans avoir besoin de saisir les chiffres manuellement?



Exemple :

...-ressource/image/32.jpg

...-ressource/image/33.jpg

...-ressource/image/34.jpg et ainsi de suite....



Un truc qui pourrait automatiquement remplacer le 32 par 33 puis 34 dans la suite logique. De manière à pouvoir le faire défilé tel un diaporama.



Merci

Contribution le : Aujourd'hui 11:19:45