Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Une solution intéressante pour suivre les vidéoconférences 1 #1

Spécial K Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 7360 Karma: 19188



NVIDIA Maxine is #AI #AR



Edit : ça date de 2012... et c'est déjà passé ici : Grâce à la technologie NVIDIA Maxine, il est possible de faire croire que l'on regarde la caméra alors qu'on ne le fait pas!NVIDIA Maxine is#AI #AREdit : ça date de 2012... et c'est déjà passé ici : https://www.koreus.com/video/feu-artifice-san-diego.html

Contribution le : Aujourd'hui 13:28:24

Shinobi109 Re: Une solution intéressante pour suivre les vidéoconférences 0 #2

Je viens d'arriver Inscrit: 01/12/2022 04:41 Post(s): 25

@LeFreund a écrit:



Edit : ça date de 2012... et c'est déjà passé ici : https://www.koreus.com/video/feu-artifice-san-diego.html





Quel est le lien avec les feux d'artifices ?



Edit:

@FffJjj

404 Citation :Quel est le lien avec les feux d'artifices ?Edit:404

Contribution le : Aujourd'hui 13:50:19

FffJjj Re: Une solution intéressante pour suivre les vidéoconférences 0 #3

Je suis accro Inscrit: 18/03/2016 21:26 Post(s): 1066 Karma: 748 @Shinobi109 Il faut regarder de coté pour pas être aveuglé.

Contribution le : Aujourd'hui 13:53:29