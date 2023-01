Options du sujet Imprimer le sujet

-Flo- Un détenu s'échappe d'un véhicule qui le transférait vers une autre prison 1 #1

Kolossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 14611 Karma: 11240







Une scène digne d'un dessin animé...





Il a finalement été interpellé un peu plus tard par d'autres policiers.



Aux États-Unis, un détenu en combinaison orange s'échappe par la fenêtre du véhicule qui le transférait vers une autre prison, et s'enfuit en courant. Le policier qui en avait la charge abandonne rapidement la poursuite lorsqu'il s'agit de sauter une barrière, car il semble souffrir d'un peu d'embonpoint...Une scène digne d'un dessin animé...Il a finalement été interpellé un peu plus tard par d'autres policiers.

Contribution le : Aujourd'hui 16:18:49