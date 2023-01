Choisir quel application utilise quel connexion

Je suis accro Inscrit: 22/09/2015 00:35 Post(s): 823 Karma: 475

Bonjour,



Alors j'explique ceux que j'aimerai faire, j'ai une connexion RJ45 sur ma box adsl, connexion stable mais très bas débit.

A coté j'ai ma 4G illimité très bon débit mais pas stable, du coup pour télécharger c'est bien, mais l'instabilité pour les jeux pas fou.



Actuellement je change la métrique manuellement quand je dl pour passé sur le 4G en wifi partagé, puis la remet ensuite sur mon RJ45.



Ma question est il possible de configuré les logiciels, genre navigateur, steam et autre application avec de gros DL en passant d'abord par la métrique du wifi, ou le wifi, mais que les jeux qui n'ont pas de dl ou autre reste sur le RJ45, le tout sans que j'ai à changer manuellement la métrique.



Je suis tombé sur forcebindIP qui je crois fait ca, mais j'aimerai savoir si il est possible de le faire dans windows directement sans logiciel tiers.



Auriez vous des pistes ou des solutions?



Merci à vous de votre aide.

