Options du sujet Imprimer le sujet

Loom- [Vidéo][Trailer] Death Stranding 2 1 #1

J'aime glander ici Inscrit: 24/04/2013 16:27 Post(s): 8955 Karma: 3819 Salut ,







Je ne sais pas si ça été présenter sur le forum, ça date peut-être un peu mais voici le trailer de Death Stranding 2.





Je ne pensais pas à une suite perso .







DEATH STRANDING 2 Official 4K Teaser Trailer | The Game Awards 2022

Contribution le : Aujourd'hui 19:11:56

Heyyeayyyeaayhaaaa Les Maître de l'Univers - Remix

Juan Romano Chucalescu

_________________