LeFreund Quand le pétard est chargé + Chat échecs + Chien grenouille + Cosplay Billie Jean

Spécial K Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 7387 Karma: 19276 Un homme fait exploser un pétard dans une souche d'arbres, le résultat est bluffant :

Un chat joue aux échecs :

Un chien s'identifie en grenouille :

Un gamin imite super bien le feu-roi de la pop sur le morceau Billie Jean :

Aujourd'hui 20:01:20