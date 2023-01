Roller Bike Parade Bruxelles

Je viens d'arriver Inscrit: 13/05/2020 14:48 Post(s): 1

Bonjour à l'équipe de Koreus.com !



Je vous écris aujourd'hui pour vous proposer une vidéo sur l'événement phare de l'été, la Roller Bike Parade. Cet événement, qui se déroule chaque année à Bruxelles, réunit des centaines de participants sur leurs "vélos à roulettes" pour parcourir les rues de la ville.



La Roller Bike Parade est l'occasion idéale pour tous les amateurs de sports de plein air de se retrouver et de partager leur passion. C'est aussi l'occasion pour les spectateurs de découvrir de nouvelles disciplines et de s'émerveiller devant les performances des athlètes.



Je pense que cette vidéo pourrait intéresser les internautes de Koreus.com et je serais ravi de vous la soumettre pour sélection. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter pour plus de détails.



Dans l'attente de votre réponse, je vous remercie par avance pour votre temps et votre considération.



Cordialement,

S2C





POV Roller / Bike Parade Summer 2015 Brussels (Chesty GoPro Hero4 + CCM hockey rollerblades.)

Contribution le : Hier 21:12:45