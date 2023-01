Un chat imite tom devant une télévision + Un husky ne veut pas rester dans le coffre + Grenouille vu

Spécial K Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 7402 Karma: 19301

Un chat imite tom devant une télévision (tom & jerry) :

Vous navigateur est trop vieux



Un husky veut faire le trajet en voiture sur la banquette et non dans le coffre :

Vous navigateur est trop vieux



Une grenouille vulgaire :

Vous navigateur est trop vieux

(ou peut-être qu'elle est terriblement paralysée et ce n'est pas bien de diffuser ces images insoutenables)

Contribution le : Aujourd'hui 21:26:40