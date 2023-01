Options du sujet Imprimer le sujet

Jinroh Une bonne idée pour nettoyer les verres. 1 #1

J'aime glander ici Inscrit: 03/12/2017 18:49 Post(s): 5795 Karma: 8565

Ces Français inventent une machine qui nettoie les verres avec 2 cl d'eau, pour bannir les gobelets

Contribution le : Aujourd'hui 20:26:38 _________________

"S il vous plai...un ou deux karma pour mangé.."