Un soir comme un autre au Mexique

1. Le camion grille le feu rouge.

2. Un homme semble uriner dans le réservoir de la voiture transportée par le camion.

3. Un motard percute de front une camionnette garée sur le côté.

Plusieurs événements inattendus se produisent en seulement 30 secondes à cette intersection mexicaine. Personnellement je n'avais même pas remarqué le dernier avant de lire les commentaires : j'étais trop absorbé par ce que je venais de voir juste avant.

Contribution le : Aujourd'hui 10:41:02