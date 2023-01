Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Le chef d'orchestre Yannick Nézet-Séguin se fait piéger lors d'une représentation 3 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 34870 Karma: 13210

Afficher le spoil ils entonnent l'air de Happy Birthday





Yannick Nézet-Séguin Immédiatement il se rend compte qu'ils ne le suivent pas vraiment.

Contribution le : Aujourd'hui 19:17:20