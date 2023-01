Réaction de scientifiques après avoir vu une espèce 'disparue' depuis 140 ans

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 34877 Karma: 13228





Citation : Au moment où Doka et moi (Jordan Boersma) avons réalisé que nous avions les toutes premières photos du pigeon-faisan à nuque noire, connu localement sous le nom d'Auwo, lors de notre tout dernier jour de recherche sur l'île de Fergusson, en Papouasie-Nouvelle-Guinée.



Cette espèce n'avait pas été documentée depuis 1882 et n'avait jamais été photographiée. Ils ont passé un mois à chercher cette espèce en danger critique d'extinction et, à l'époque, potentiellement éteinte, et nous n'avons jamais vu l'oiseau nous-mêmes. Voir des photos de cet oiseau insaisissable, presque mythique, passant devant notre appareil photo était l'expérience la plus surréaliste et la plus épanouissante que nous aurions pu imaginer.



Jason Gregg, Doka Nason, Eli Malesa, John Mittermeier, Serena Ketaloya et Bulisa Iova étaient les principaux membres de l'équipe d'expédition. Ils ont eu le soutien d'innombrables habitants, dont l'immense connaissance des oiseaux a conduit à ce moment.



L'expédition a été soutenue par



L'oiseau en question:

