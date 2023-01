Un zèbre qui n'a pas peur des crocos || Un parcours de bille en legos Technic

Options du sujet Imprimer le sujet

Un zèbre traverse une rivière et se bat contre des crocodiles.

Il s'en sort presqu'indemne. Super zébra!

Il s'en sort presqu'indemne. Super zébra!





----------------------------------------------------------

Un parcours de bille en legos Technic réalisé pour la Bric Con 2022



