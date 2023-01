Options du sujet Imprimer le sujet

Une couverture de merde (shitblanket) || un livreur joue un peu de piano

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 34879 Karma: 13230 Cette utilisatrice TikTok a réalisé une couverture en laine qu'elle qualifie "de merde".

Chaque chainette correspond à 1 jour de l'année 2022.

La couleur est définie par le nombre de caca qu'elle a fait la veille.

Le type de maille est déterminé par la texture du caca







Belle couverture de merde! dis-donc!



---------------------------------------------------------------------



En Turquie, un livreur vient de finir sa course. Il en profite pour s'asseoir vite fait au chevet d'un piano (pas sur que c'est comme cela que l'on dit :'D), et joue la "marche turque" de Mozart.

Je pense qu'il mérite un bon gros pourboire!



Contribution le : Aujourd'hui 16:05:28

Re: Une couverture de merde (shitblanket)

Je poste trop Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 17546 Karma: 25661 ...6000 heures ?! Ça fait 16h par jour En dehors de la performance artistique tout à fait remarquable...6000 heures ?! Ça fait 16h par jour

Contribution le : Aujourd'hui 16:09:35