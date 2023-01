Options du sujet Imprimer le sujet

Bricci Un client bien mécontent





https://www.lematin.ch/story/mecontent-il-fonce-en-voiture-dans-le-hall-dun-hotel-406008128189 Un client visiblement mécontent entre en voiture dans le hall d’un hôtel à Shanghai



alfosynchro Re: Un client bien mécontent

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 11614 Karma: 5062 J'avais lu un "chien" au lieu d'un "client" !





Bon, sinon, lui il va finir en prison, je pense.

