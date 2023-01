Options du sujet Imprimer le sujet

NicolasP42 Ecran bleu en direct derrière la Première Ministre Elisabeth Borne sur France Infos TV 3 #1

Je m'installe Inscrit: 06/12/2013 13:45 Post(s): 105 Karma: 60

Un PC redémarre derrière la première ministre dans un écran qui se trouve derrière elle sur le plateau de France Infos Tv lors de la présentation de la réforme des retraites.





Vidéo :













Tout est dans le titre !Un PC redémarre derrière la première ministre dans un écran qui se trouve derrière elle sur le plateau de France Infos Tv lors de la présentation de la réforme des retraites.

Contribution le : Hier 22:51:41