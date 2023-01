Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Mot de passe faible 4 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 74445 Karma: 36349





Depuis quelques jours, il y a une recrudescence de spams sur le site. Les spammeurs n'ont même pas besoin de créer un nouveau compte , ils se connectent à des comptes existant ayant un mot de passe faible (123456, azerty, koreus, ....).



Pour vous protéger et protéger le site, j'ai changé les mots de passe des comptes ayant un mot de passe faible. Donc si vous n'arrivez plus à vous connecter, il vous suffit de faire une demande de



A+ Salut,Depuis quelques jours, il y a une recrudescence de spams sur le site. Les spammeurs n'ont même pas besoin de créer un nouveau compte , ils se connectent à des comptes existant ayant un mot de passe faible (123456, azerty, koreus, ....).Pour vous protéger et protéger le site, j'ai changé les mots de passe des comptes ayant un mot de passe faible. Donc si vous n'arrivez plus à vous connecter, il vous suffit de faire une demande de mot de passe perdu A+

Contribution le : Aujourd'hui 10:16:52

-Flo- Re: Mot de passe faible 1 #2

Kolossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 14631 Karma: 11309 Koreus Si tu as besoin d'une bonne ressource pour identifier les mots de passe francophones courants, je te conseille celle-ci : Si tu as besoin d'une bonne ressource pour identifier les mots de passe francophones courants, je te conseille celle-ci : https://github.com/danielmiessler/SecLists/blob/master/Passwords/richelieu-french-top5000.txt (Elle existe aussi en version top 20 000.)

Contribution le : Aujourd'hui 10:45:34

Sebmagic Re: Mot de passe faible 1 #3

J'aime glander ici Inscrit: 26/11/2007 22:04 Post(s): 5222 Karma: 1150

@-Flo- a écrit:

@Koreus Si tu as besoin d'une bonne ressource pour identifier les mots de passe francophones courants, je te conseille celle-ci : https://github.com/danielmiessler/SecLists/blob/master/Passwords/richelieu-french-top5000.txt (Elle existe aussi en version top 20 000.)



Intéressant ! Plusieurs curiosités là-dedans, comme de voir le n°126 aussi haut...?



Un peu déçu de voir que les Sébastien sont dans le top 100 des couillons. Citation :Intéressant ! Plusieurs curiosités là-dedans, comme de voir le n°126 aussi haut...?Un peu déçu de voir que les Sébastien sont dans le top 100 des couillons.

Contribution le : Aujourd'hui 10:50:56