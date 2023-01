Options du sujet Imprimer le sujet

-Flo- Un combattant de MMA fait une pause pour remettre en place le protège-dents de son adversaire 4 #1

Kolossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 14634 Karma: 11323



"Tiens attends t'as perdu ça. Remets-le parce que ça te sera utile pour la prochaine étape."





En plein combat, un combattant de MMA s'arrête quelques secondes pour remettre en place le protège-dents de son adversaire qui était tombé. Sympa !

Contribution le : Aujourd'hui 16:33:38